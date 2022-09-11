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Сборная России одержала победу в Кубке легенд по футболу

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Сборная России по футболу в 13-й раз стала победителем Кубка легенд имени Константина Ерёменко.
Сборная России одержала победу в Кубке легенд по футболу
  • РИА Новости
  • © Рамиль Ситдиков

Российские футболисты со счётом 9:4 переиграли команду Турции в финальном матче турнира. Игра прошла в московском дворце спорта «Мегаспорт».

В составе сборной России выступали Александр Филимонов, Юрий Жирков, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин и Павел Погребняк.

Ранее Юрий Жирков положительно высказался о предложении создать Лигу легенд.

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