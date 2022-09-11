Сборная России одержала победу в Кубке легенд по футболу
- РИА Новости
- © Рамиль Ситдиков
Российские футболисты со счётом 9:4 переиграли команду Турции в финальном матче турнира. Игра прошла в московском дворце спорта «Мегаспорт».
В составе сборной России выступали Александр Филимонов, Юрий Жирков, Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов, Константин Головской, Александр Самедов, Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Евгений Алдонин и Павел Погребняк.
Ранее Юрий Жирков положительно высказался о предложении создать Лигу легенд.