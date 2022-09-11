Смородская — о «Локомотиве»: Циннбауэр будет следующим на увольнение

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская отреагировала на поражение столичной команды в матче девятого тура чемпионата России с «Факелом» (0:2).

«Циннбауэр — следующий на увольнение. Я с самого начала говорила, что так нельзя. Режут хвост по частям. Там назрела реформа всего клуба. Тренера нет нормального. Найти наставника очень тяжело. В «Локомотиве» давно бардак. Пора покончить с ним!» — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Марвин Комппер был уволен с поста тренера команды 5 сентября в связи с неудовлетворительными результатами. Теперь вопросами формирования тренерского штаба, подготовки команды и определения состава на игру будет заниматься главный наставник команды Йозеф Циннбауэр.

Ранее Арманд Дурн, агент Комппера, рассказал о будущем немецкого специалиста.