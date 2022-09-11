РИА Новости: Загитова станет ведущей нового сезона «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова будет ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, имя соведущего фигуристки пока не разглашается.

Отмечается, что съёмки проекта начнутся в октябре.

«Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.

Ранее российский блогер Даня Милохин сообщил, что вновь примет участие в шоу «Ледниковый период».