РИА Новости: Загитова станет ведущей нового сезона «Ледникового периода»
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник, имя соведущего фигуристки пока не разглашается.
Отмечается, что съёмки проекта начнутся в октябре.
«Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. В последние годы ведущими были олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Алина Загитова. С сентября 2021 по январь 2022 года состоялся восьмой сезон проекта.
Ранее российский блогер Даня Милохин сообщил, что вновь примет участие в шоу «Ледниковый период».