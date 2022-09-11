военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Загитова считает, что фигурное катание по популярности не уступает футболу

Короткая ссылка
Олимпийская чемпионка Алина Загитова сравнила популярность футбола и фигурного катания.
Загитова считает, что фигурное катание по популярности не уступает футболу
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Футбол — это всеми любимый вид спорта, самый популярный, вернее, один из самых популярных. Сейчас фигурное катание, конечно, чуть-чуть наравне и даже, возможно, обходит. В принципе, я тоже иногда разминаюсь, пиная мяч, поэтому мне это тоже интересно», — цитирует Загитову РИА Новости.

Фигуристка также заявила, что не пробовала себя в баскетболе, но отметила, что у неё неплохо получится, если потренируется.

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Загитова сообщила, что хочет попробовать себя в гребле.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить