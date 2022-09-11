Загитова считает, что фигурное катание по популярности не уступает футболу

Олимпийская чемпионка Алина Загитова сравнила популярность футбола и фигурного катания.

«Футбол — это всеми любимый вид спорта, самый популярный, вернее, один из самых популярных. Сейчас фигурное катание, конечно, чуть-чуть наравне и даже, возможно, обходит. В принципе, я тоже иногда разминаюсь, пиная мяч, поэтому мне это тоже интересно», — цитирует Загитову РИА Новости.

Фигуристка также заявила, что не пробовала себя в баскетболе, но отметила, что у неё неплохо получится, если потренируется.

20-летняя спортсменка приостановила свою карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее Загитова сообщила, что хочет попробовать себя в гребле.