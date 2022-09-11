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Самошников — о несостоявшемся переходе в «Динамо»: ничего страшного

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Защитник казанского «Рубина» и сборной России по футболу Илья Самошников высказался о своём несостоявшемся переходе в столичное «Динамо».
Самошников — о несостоявшемся переходе в «Динамо»: ничего страшного
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Срыв перехода в «Динамо»? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально», — цитирует Самошникова Sport24.

Защитник является воспитанником «Приалита» из Реутова. Также он известен по выступлениям за «Велес-М», «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году, провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют полузащитника Алана Дзагоева за команду из столицы Татарстана в матче чемпионата России по футболу в Первой лиге.

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