Самошников — о несостоявшемся переходе в «Динамо»: ничего страшного
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
«Срыв перехода в «Динамо»? Как получилось, так получилось. Ничего страшного. Почему? Не хочу говорить на эту тему принципиально», — цитирует Самошникова Sport24.
Защитник является воспитанником «Приалита» из Реутова. Также он известен по выступлениям за «Велес-М», «Арарат», «Шинник» и «Торпедо». Состав «Рубина» он пополнил в 2020 году, провёл за казанцев 65 матчей во всех турнирах и отметился четырьмя забитыми мячами.
Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил дебют полузащитника Алана Дзагоева за команду из столицы Татарстана в матче чемпионата России по футболу в Первой лиге.