военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Брейдо — о заявлении Хашига: даже игроки «Краснодара» сказали, что все пенальти бесспорные

Короткая ссылка
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига по поводу судейства в матче девятого тура чемпионата России.
Брейдо — о заявлении Хашига: даже игроки «Краснодара» сказали, что все пенальти бесспорные

«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» ещё вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов. А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — заявил Брейдо журналистам.

11 сентября Хашиг заявил, что в «Краснодаре» будут настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча с ЦСКА и ошибок судьи Иванова. 

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы на своём поле разгромили краснодарскую команду со счётом 4:1. 

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить