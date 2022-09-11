Брейдо — о заявлении Хашига: даже игроки «Краснодара» сказали, что все пенальти бесспорные
«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» ещё вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов. А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — заявил Брейдо журналистам.
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