Брейдо — о заявлении Хашига: даже игроки «Краснодара» сказали, что все пенальти бесспорные

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на заявление генерального директора «Краснодара» Владимира Хашига по поводу судейства в матче девятого тура чемпионата России.

«Как относимся к заявлению господина Хашига? Да никак. Даже игроки «Краснодара» ещё вчера сказали, что все одиннадцатиметровые бесспорные. Тут двух мнений быть не может, ни по одному из эпизодов. А за коэффициентами мы не следим. Но приятно, что нас считают фаворитами. Значит, отмечают работу команды, тренерского штаба», — заявил Брейдо журналистам.

11 сентября Хашиг заявил, что в «Краснодаре» будут настаивать на расследовании странного совпадения коэффициентов букмекеров матча с ЦСКА и ошибок судьи Иванова.

В матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы на своём поле разгромили краснодарскую команду со счётом 4:1.

Ранее полузащитник ЦСКА Хесус Медина рассказал об адаптации в московском клубе.