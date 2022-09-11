военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Рахимич считает, что с «Зенитом» в РПЛ может конкурировать только ЦСКА

Короткая ссылка
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Рахимич считает, что с «Зенитом» в РПЛ может конкурировать только ЦСКА
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом», остальные нет. «Спартак»? Нет. Никто не может», — цитирует Рахимича «Чемпионат».

По его словам, уровень санкт-петербургской команды позволяет ей быть на голову сильнее всех остальных. Он также отметил, что сине-бело-голубые могут приобретать футболистов высокого класса.

После восьми туров «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 20 очков. ЦСКА (20) занимает второе место. «Спартак» (16) расположился на шестой строчке.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре красно-белых с «Зенитом».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить