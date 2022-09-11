Рахимич считает, что с «Зенитом» в РПЛ может конкурировать только ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич поделился мнением о конкуренции в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом», остальные нет. «Спартак»? Нет. Никто не может», — цитирует Рахимича «Чемпионат».

По его словам, уровень санкт-петербургской команды позволяет ей быть на голову сильнее всех остальных. Он также отметил, что сине-бело-голубые могут приобретать футболистов высокого класса.

После восьми туров «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 20 очков. ЦСКА (20) занимает второе место. «Спартак» (16) расположился на шестой строчке.

Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре красно-белых с «Зенитом».