Рахимич считает, что с «Зенитом» в РПЛ может конкурировать только ЦСКА
- globallookpress.com
- © Alexander Kulebyakin
«Только ЦСКА сейчас может конкурировать с «Зенитом», остальные нет. «Спартак»? Нет. Никто не может», — цитирует Рахимича «Чемпионат».
По его словам, уровень санкт-петербургской команды позволяет ей быть на голову сильнее всех остальных. Он также отметил, что сине-бело-голубые могут приобретать футболистов высокого класса.
После восьми туров «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России, набрав 20 очков. ЦСКА (20) занимает второе место. «Спартак» (16) расположился на шестой строчке.
Ранее бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался об игре красно-белых с «Зенитом».