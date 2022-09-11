Тарасова — о переходе Шифриной в сборную Израиля: это нормальный процесс
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«Я вообще по этому поводу ничего не думаю, потому что это нормальный процесс. Весь мир переходит, и никто ни у кого ничего не спрашивает», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Шифрина перешла в академию Евгения Плющенко от тренера Светланы Пановой. На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/21 13-летняя спортсменка заняла 11-е место.
Ранее венгерская фигуристка Вивьенн Папп заявила, что готова сменить спортивное гражданство, если на её место в национальной команде страны возьмут россиянку Полину Джуманиязову.