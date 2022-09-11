Роша: партнёры по обороне в ЦСКА помогали мне, подсказывали жестами

Защитник ЦСКА Виллиан Роша поделился эмоциями от дебюта за московскую команду в матче девятого тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это главное. Партнёры по обороне помогали мне, подсказывали жестами. Поэтому мне легко было понять их советы», — цитирует Рошу пресс-служба клуба.

Контракт футболиста с ЦСКА заключён до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления ещё на один год.

В матче девятого тура РПЛ ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. Три гола армейцев были забиты с пенальти.

Ранее стало известно, что Владимир Федотов сказал футболистам ЦСКА после победы над «Краснодаром».