Роша: партнёры по обороне в ЦСКА помогали мне, подсказывали жестами
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«Рад дебютировать в такой игре. Это был хороший матч. Рад, что мне удалось помочь команде. Мы выиграли, и это главное. Партнёры по обороне помогали мне, подсказывали жестами. Поэтому мне легко было понять их советы», — цитирует Рошу пресс-служба клуба.
Контракт футболиста с ЦСКА заключён до окончания сезона-2024/25 с возможностью продления ещё на один год.
В матче девятого тура РПЛ ЦСКА разгромил «Краснодар» со счётом 4:1. Три гола армейцев были забиты с пенальти.
Ранее стало известно, что Владимир Федотов сказал футболистам ЦСКА после победы над «Краснодаром».