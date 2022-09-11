Бичуев ответил, кто из полусредневесов UFC способен составить конкуренцию Чимаеву

Тренер клуба смешанных единоборств «Ахмат» Мурад Бичуев считает, что экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полусреднем весе Камару Усман способен оказать сопротивление Хамзату Чимаеву.

«Не стоит списывать со счетов Камару Усмана. Да, он пропустил удар, потерял пояс. Но, как мне кажется, именно он сейчас может составить конкуренцию Чимаеву. Он физически силён, жёстко бьёт. Этот поединок был бы интересен любому поклоннику смешанных единоборств», — отметил Бичуев в разговоре с RT.

Ранее Бичуев выразил уверенность, что Чимаев одержит лёгкую победу над бывшим претендентом на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтоном.