Ломаев: надеюсь попасть в окончательный список сборной России

Голкипер «Крыльев Советов» Иван Ломаев отреагировал на попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор.

«Виталий Кафанов поздравил меня, сказал, чтобы готовился. Я поблагодарил за вызов в сборную, надеюсь, попаду в окончательный список. Окончательный список объявят в понедельник», — цитирует Ломаева «Спорт-Экспресс».

7 сентября стал известен расширенный состав сборной России по футболу на сентябрьский сбор и товарищеский матч с командой Киргизии.

В команду Валерия Карпина вызваны четыре вратаря: Михаил Кержаков («Зенит»), Иван Ломаев («Крылья Советов»), Матвей Сафонов («Краснодар») и Антон Шунин («Динамо»).

Матч со сборной Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Д. Омурзакова.

Ранее Роман Терюшков отреагировал на возможную отмену матча сборной России с командой Боснии и Герцеговины.