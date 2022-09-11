Марко: на Гран-при Италии Ферстаппена устроит и второе место

Спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко поделился ожиданиями от Гран-при «Формулы-1» в Монце (Италия).

«Мы будем отталкиваться от того, есть ли возможность атаковать Леклера, но рисковать не будем. Если нет возможности выйти на первое место без лишнего риска, то нас вполне устроит и второе место», — цитирует Марко racingnews365.

Шарль Леклер из Ferrari одержал победу в квалификации Гран-при Италии «Формулы-1». Макс Ферстаппен из Red Bull показал второе время дня. Гонщик Ferrari испанец Карлос Сайнс стал третьим.

Гонка 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдёт 11 сентября. Начало — 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что резервный пилот Williams нидерландец Ник де Врис дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при Италии.