Терюшков: надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на возможную отмену матча сборной России с командой Боснии и Герцеговины.

«Сейчас мы должны уходить от европоцентризма и разворачиваться на Средний и Ближний Восток. Там большая территория, 70% населения. Надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами», — цитирует Терюшкова Sport24.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.