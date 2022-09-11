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Терюшков: надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами

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Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на возможную отмену матча сборной России с командой Боснии и Герцеговины.
Терюшков: надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами
  • РИА Новости

«Сейчас мы должны уходить от европоцентризма и разворачиваться на Средний и Ближний Восток. Там большая территория, 70% населения. Надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами», — цитирует Терюшкова Sport24.

По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.

Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.

Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.

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