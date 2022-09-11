Терюшков: надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами
- РИА Новости
«Сейчас мы должны уходить от европоцентризма и разворачиваться на Средний и Ближний Восток. Там большая территория, 70% населения. Надо договариваться на товарищеские матчи именно с восточными командами», — цитирует Терюшкова Sport24.
По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.
Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.