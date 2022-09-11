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Венгерская фигуристка Папп пригрозила уйти из сборной в ответ на переход россиянки

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Венгерская спортсменка Вивьенн Папп заявила, что готова сменить спортивное гражданство, если на её место в национальной команде страны возьмут россиянку Полину Джуманиязову.
Венгерская фигуристка Папп пригрозила уйти из сборной в ответ на переход россиянки
  • Gettyimages.ru
  • © Jurij Kodrun - International Skating Union

«У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — приводит слова Папп Valasz Online.

Отмечается, что потери места в национальной команде Венгрии опасаются и другие местные фигуристы, выступающие против приглашения в состав сборной спортсменов из России.

Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал о ситуации с санкциями в отношении российских спортсменов.

 

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