Венгерская фигуристка Папп пригрозила уйти из сборной в ответ на переход россиянки
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- © Jurij Kodrun - International Skating Union
«У меня были отличные результаты, но внезапно нашлась россиянка. Поеду туда, где меня ждут и ценят. Моя прекрасная страна во мне не нуждается», — приводит слова Папп Valasz Online.
Отмечается, что потери места в национальной команде Венгрии опасаются и другие местные фигуристы, выступающие против приглашения в состав сборной спортсменов из России.
Ранее президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев рассказал о ситуации с санкциями в отношении российских спортсменов.