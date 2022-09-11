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Аршавин считает, что сборная России должна проводить матчи при любой возможности

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Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды.
Аршавин считает, что сборная России должна проводить матчи при любой возможности
  • РИА Новости

«В целом сборная же должна существовать. Любые спарринги, если они есть, — нужно их проводить при любой возможности», — цитирует Аршавина «Спорт день за днём».

Напомним, что РФС анонсировал товарищеские встречи с Киргизией, Ираном и Боснией и Герцеговиной.

Встреча с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Место и дата проведения игры с Ираном остаются под вопросом. Матч с Боснией может не состояться из-за бойкота ведущих игроков команды.

Ранее Валерий Карпин сказал, где может пройти матч между сборными России и Ирана.

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