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Мухин считает, что уступает попавшим в расширенный список сборной России футболистам

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Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин признал справедливым своё невключение в расширенный список сборной России по футболу для подготовки к товарищескому матчу с национальной командой Киргизии.
Мухин считает, что уступает попавшим в расширенный список сборной России футболистам
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Я считаю, что я хуже тех, кого вызвали. Это нормально», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».

По словам хавбека армейской команды, факт отсутствия в расширенном списке не расстроил его.

20-летний Мухин начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве», а в 2021 году перешёл в ЦСКА. В составе армейцев он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Максим выходил в восьми встречах и провёл на поле суммарно 540 минут.

Товарищеский матч между сборными России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. До настоящего момента национальные команды ни разу не встречались в официальных играх.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч.

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