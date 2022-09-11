Мухин считает, что уступает попавшим в расширенный список сборной России футболистам
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Я считаю, что я хуже тех, кого вызвали. Это нормально», — цитирует Мухина «Спорт-Экспресс».
По словам хавбека армейской команды, факт отсутствия в расширенном списке не расстроил его.
20-летний Мухин начинал профессиональную карьеру в «Локомотиве», а в 2021 году перешёл в ЦСКА. В составе армейцев он провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами. В нынешнем сезоне Максим выходил в восьми встречах и провёл на поле суммарно 540 минут.
Товарищеский матч между сборными России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова. До настоящего момента национальные команды ни разу не встречались в официальных играх.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин поблагодарил команду Боснии и Герцеговины за согласие сыграть товарищеский матч.