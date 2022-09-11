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Сехудо: Чимаев — плохой парень

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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо отреагировал победу Хамзата Чимаева над Кевином Холлэндом на турнире UFC 279.
Сехудо: Чимаев — плохой парень
  • Gettyimages.ru
  • © Jeff Bottari

«Чимаев — плохой парень! У него особый талант. Хамзат пропустил один значимый удар за свою карьеру в UFC, не считая поединка с Бёрнсом. Это невероятно! Доминирующий борец — опасный рецепт в этом виде спорта», — написал Сехудо в Twitter.

Поединок между Чимаевым и Холлэндом не продлился и одного раунда и завершился через 2 минуты 13 секунд первого раунда. Шведский боец одержал победу удушающим приёмом Д'Арса.

Для Чимаева эта победа стала 12-й в карьере. Он остался непобеждённым.

Ранее Чимаев эмоционально отреагировал на свою победу над Холлэндом.

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