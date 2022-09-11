Обладатели «Золотого мяча» обратились к Боснии с просьбой не играть с Россией
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«К игрокам сборной Боснии и Герцеговины обратились обладатели «Золотого мяча» Олег Блохин и Игорь Беланов с просьбой не участвовать в таком матче», — написал президент УАФ Андрей Павелко в соцсетях.
По сообщению Футбольного союза Боснии и Герцеговины, матч между командами пройдёт в Санкт-Петербурге 19 ноября.
Напомним, что Эдин Джеко и Миралем Пьянич высказались против проведения игры.
Ранее сообщалось, что фанаты Боснии и Герцеговины призвали бойкотировать матч со сборной России.