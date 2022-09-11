военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Россиянка Шнайдер выиграла US Open в юниорском парном разряде

Короткая ссылка
Россиянка Диана Шнайдер и Луция Гавличкова из Чехии стали победительницами юниорского Открытого чемпионата США по теннису 2022 года в парном разряде.

Российско-чешский дуэт в финальном матче нанёс поражение немецкой паре Каролина Куль и Элла Зайдель в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

18-летняя Шнайдер занимает 246-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2021 году россиянка с Кристиной Димитрук из Белоруссии победила на юниорском Уимблдоне. В январе Шнайдер и Клерви Нгуну из США выиграли юниорский Открытый чемпионат Австралии.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить