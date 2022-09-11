Россиянка Шнайдер выиграла US Open в юниорском парном разряде

Россиянка Диана Шнайдер и Луция Гавличкова из Чехии стали победительницами юниорского Открытого чемпионата США по теннису 2022 года в парном разряде.

Российско-чешский дуэт в финальном матче нанёс поражение немецкой паре Каролина Куль и Элла Зайдель в двух сетах со счётом 6:3, 6:2.

18-летняя Шнайдер занимает 246-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. В 2021 году россиянка с Кристиной Димитрук из Белоруссии победила на юниорском Уимблдоне. В январе Шнайдер и Клерви Нгуну из США выиграли юниорский Открытый чемпионат Австралии.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.