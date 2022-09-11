Аршавин — о поездке в Британию: проходил заключительный модуль обучения УЕФА
«Проходил заключительный модуль обучения УЕФА Master for international players (MIP) для бывших игроков национальных сборных. В ноябре получу сертификат», — цитирует Аршавина Sport24.
41-летний Аршавин является заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита». В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.
Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна повторить успех экс-хавбека лондонского «Арсенала» Аршавина в Английской премьер-лиге (АПЛ).