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Аршавин — о поездке в Британию: проходил заключительный модуль обучения УЕФА

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин рассказал, с какой целью посетил в начале сентября Великобританию.

«Проходил заключительный модуль обучения УЕФА Master for international players (MIP) для бывших игроков национальных сборных. В ноябре получу сертификат», — цитирует Аршавина Sport24.

41-летний Аршавин является заместителем генерального директора по спортивному развитию «Зенита». В составе сборной России он завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы 2008 года.

Ранее бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна повторить успех экс-хавбека лондонского «Арсенала» Аршавина в Английской премьер-лиге (АПЛ). 

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