Филимонов: я не удивлён призывами отменить матч между Россией и Боснией

Бывший голкипер московского «Спартака» Александр Филимонов высказался о призывах не проводить товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины по футболу.

«Это не удивляет, это у них мейнстрим. Они в таком ключе и выдерживают такую линию поведения, учитывая то, что им говорят и преподносят. Будет ли матч, не знаю, так как от европейских стран можно ждать всё что угодно», — цитирует Филимонова ТАСС.

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.







