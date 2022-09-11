Вылегжанин — о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: хочется верить в лучшее

Призёр олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.

«Безусловно, хочется верить в лучшее. Хочется, чтобы спорт всегда оставался вне политики, а вопрос с отстранением отечественных спортсменов разрешился. И это касается не только представителей зимних видов, но и летних. Остаётся надеяться», — заявил Вылегжанин в интервью RT.

Ранее Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией.