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Вылегжанин — о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: хочется верить в лучшее

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Призёр олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин высказался о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
Вылегжанин — о возвращении российских спортсменов на международные соревнования: хочется верить в лучшее
  • Gettyimages.ru
  • © Michel Cottin/Agence Zoom

«Безусловно, хочется верить в лучшее. Хочется, чтобы спорт всегда оставался вне политики, а вопрос с отстранением отечественных спортсменов разрешился. И это касается не только представителей зимних видов, но и летних. Остаётся надеяться», — заявил Вылегжанин в интервью RT.

Ранее Аликин выразил опасение, что отечественные спортсмены могут столкнуться с русофобией.

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