Свёнтек впервые в карьере выиграла US Open

Полячка Ига Свёнтек одержала победу в Открытом чемпионате США по теннису 2022 года.

21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 28-летняя Жабер располагается на пятой строчке.

Общий призовой фонд US Open составлял порядка $60 млн.

Свёнтек является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.