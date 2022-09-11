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Свёнтек впервые в карьере выиграла US Open

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Полячка Ига Свёнтек одержала победу в Открытом чемпионате США по теннису 2022 года.

21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.

Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 28-летняя Жабер располагается на пятой строчке.

Общий призовой фонд US Open составлял порядка $60 млн.

Свёнтек является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции. 

Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.

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