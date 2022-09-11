Свёнтек впервые в карьере выиграла US Open
21-летняя теннисистка в финальном матче нанесла поражение в двух сетах Онс Жабер из Туниса со счётом 6:2, 7:6. Игра продолжалась 1 час 53 минуты.
Свёнтек занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). 28-летняя Жабер располагается на пятой строчке.
Общий призовой фонд US Open составлял порядка $60 млн.
Свёнтек является двукратной победительницей Открытого чемпионата Франции.
Ранее сообщалось, что Карен Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.