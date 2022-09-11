Футболист «Легион-Динамо» отметился курьёзным автоголом в матче с «Ротором»

Защитник футбольной команды «Легион-Динамо» Рустам Исаев стал автором автогола в матче с «Ротором» в рамках восьмого тура Второй лиги России по футболу.

Защитник футбольной команды «Легион-Динамо» Рустам Исаев отметился автоголом в матче с «Ротором» в рамках восьмого тура Второй лиги России по футболу.

Встреча между «Ротором» и «Легион-Динамо» завершилась крупной победой хозяев со счётом 5:1. При этом четвёртый гол волгоградцев получился довольно курьёзным, а его автором стал футболист гостей Рустам Исаев.

Оказавшись под прессингом соперника, защитник махачкалинской команды решил откатить мяч голкиперу, но не заметил, что к этому моменту тот отошёл в сторону. В итоге мяч закатился в пустые ворота.

Ранее сообщалось, что московский ЦСКА со второй попытки забил «Краснодару» третий гол с пенальти в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).