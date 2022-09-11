Бояринцев: «Спартаку» надо настраиваться на положительный результат в матче с «Ростовом»

Бывший защитник московского «Спартака» Денис Бояринцев оценил шансы красно-белых в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Ростовом».

«Ростов» сейчас неплохо играет, идет без поражений, а это о многом говорит. Завтра «Спартак» будет злым. Надо настраиваться на положительный результат, несмотря на беспроигрышную серию «Ростова». У красно-белых неплохая атака, в обороне надо сделать небольшие корректировки», — цитирует Бояринцева «РБ Спорт».

По его мнению, «Спартаку» нужно надёжно сыграть в защите, а в атаке с помощью неплохих взаимодействий нападающих можно забить.

«У красно-белых есть хорошие шансы увезти очки из Ростова», — заключил он.

«Спартак» сыграет с «Ростовом» в гостях 11 сентября. Игра начнётся в 19:45 мск. Красно-белые (16 очков) занимают шестое место в турнирной таблице. «Ростов» (16) располагается на седьмой позиции.

Ранее бывший футболист ЦСКА Александр Гришин заявил, что армейский клуб сильнее «Спартака» по составу.