Сторожук не стал обсуждать работу арбитров в матче с тремя пенальти с ЦСКА

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал поражение в матче девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.

«Сложный матч, сложный и в психологическом плане, мы в этом не справились. Робкое начало, мы не так активно работали, как мы привыкли, мы будем разбираться. Да, мы проиграли, но ничего страшного в этом нет. Есть моменты, которые надо улучшать. Судейские моменты я не буду комментировать, только футбол», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что в матчах с сильными соперниками стоит действовать более уверенно.

«Хочу поздравить ЦСКА с победой, а мы движемся дальше», — заключил Сторожук.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Владимира Федотова.

В составе ЦСКА мячи забили Хорхе Карраскаль (30-я минута, пенальти), Фёдор Чалов (45-я, пенальти), Хесус Медина (63-я, пенальти) и Адольфо Гайч (90+5). У «Краснодара» отличился Кристиан Рамирес (47-я).

ЦСКА (20 очков) сравнялся с «Зенитом» (20), с которым делит первое место в турнирной таблице. «Краснодар» (17) расположился на третьей позиции.

Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.