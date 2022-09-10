Корнеев не считает, что Акинфеев допустил ошибку в эпизоде с голом Рамиреса

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Игорь Корнеев не согласен с мнением, что голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев виноват в пропущенном голе в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

«Игорь просто не ожидал такого удара от краснодарца. Если посмотреть на траекторию, мяч пролетел с какой-то бешеной скоростью, как будто за одну секунду. Акинфеев же знает, что Рамирес левоногий. Похоже, он не ожидал, что эквадорец может так исполнить с правой. Я бы не сказал, что это ошибка вратаря армейцев. Сумасшедший, хлёсткий удар», — сказал Корнеев в интервью «Спорт-Экспрессу».

Матч девятого тура РПЛ между ЦСКА и «Краснодаром» завершился победой хозяев со счётом 4:1. В составе армейцев голами отметились Хорхе Карраскаль, Фёдор Чалов, Хесус Медина (все трое — с пенальти) и Адольфо Гайч. У «быков» автором единственного забитого мяча стал Кристиан Рамирес, отличившийся на 72-й секунде второго тайма.

Акинфеев является воспитанником ЦСКА, за который провёл всю свою клубную карьеру. В составе армейцев он шесть раз становился чемпионом и обладателем Кубка России, семь раз завоёвывал Суперкубок страны. В сезоне-2004/05 вратарь помог москвичам выиграть Кубок УЕФА.

Ранее нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал назначение трёх пенальти в матче девятого тура чемпионата России по футболу с «Краснодаром».