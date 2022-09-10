Янчук считает, что Хачанов отлично выступил на US Open
«Сейчас Карен стал играть надёжнее, раньше он силе противопоставлял только силу, теперь он отыгрывает некоторые мячи надёжно, по месту, стал использовать резаные удары. Карен сыграл на своём уровне и заслуживает отличной оценки за турнир», — цитирует Янчука ТАСС.
По его мнению, мастерство Хачанова возросло, однако ещё есть куда расти. Янчук считает, что российский теннисист сделал много невынужденных ошибок и это решило исход матча 1/2 финала с Каспером Руудом.
«Ему немного не хватает до самых больших вершин, но я надеюсь, что он будет прогрессировать, как он это делал до сих пор», — добавил Янчук.
26-летний теннисист из Москвы в матче 1/2 финала потерпел поражение от Рууда в четырёх сетах со счётом 6:7, 6:2, 5:7, 2:6. Игра продолжалась три часа одну минуту.
Ранее сообщалось, что Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.