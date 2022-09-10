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Янчук считает, что Хачанов отлично выступил на US Open

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил выступление Карена Хачанова на Открытом чемпионате США по теннису — 2022.

«Сейчас Карен стал играть надёжнее, раньше он силе противопоставлял только силу, теперь он отыгрывает некоторые мячи надёжно, по месту, стал использовать резаные удары. Карен сыграл на своём уровне и заслуживает отличной оценки за турнир», — цитирует Янчука ТАСС.

По его мнению, мастерство Хачанова возросло, однако ещё есть куда расти. Янчук считает, что российский теннисист сделал много невынужденных ошибок и это решило исход матча 1/2 финала с Каспером Руудом.

«Ему немного не хватает до самых больших вершин, но я надеюсь, что он будет прогрессировать, как он это делал до сих пор», — добавил Янчук.

26-летний теннисист из Москвы в матче 1/2 финала потерпел поражение от Рууда в четырёх сетах со счётом 6:7, 6:2, 5:7, 2:6. Игра продолжалась три часа одну минуту.

Ранее сообщалось, что Хачанов не смог пробиться в финал Открытого чемпионата США по теннису.




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