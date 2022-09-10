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Алдонин — о матче с Боснией: Рахимич всегда был на стороне России

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Бывший защитник московского ЦСКА Евгений Алдонин высказался о реакции экс-одноклубника Элвира Рахимича на предстоящий товарищеский матч сборных России и Боснии и Герцеговины.

«Говорил ли с Рахимичем о матче с Боснией? Честно, мы такие вещи не обсуждаем. Элвир всегда был прорусский. Все заявления футболистов, которые играют в Европе. Чем они мотивированы, мы все прекрасно понимаем. Хотелось бы, чтобы спорт был вне политики. К сожалению, времена такие», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

Матч должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Сборная России также сыграет с командами Киргизии и Ирана. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее украинский хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий товарищеский матч между сборными России и Боснии и Герцеговины.

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