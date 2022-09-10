Дубль Сулейманова помог «Пари НН» обыграть «Ахмат» в матче РПЛ
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Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Михаила Галактионова.
В составе клуба из Нижнего Новгорода мячи забили Тимур Сулейманов (22-я, 61-я минуты), Кирилл Гоцук (64-я). В команде из столицы Чечни отличился Юрий Журавлёв (59-я).
«Пари НН» (12 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» (11) располагается на девятой строчке.
Ранее нападающий «Краснодара» Джон Кордоба резко высказался о работе арбитров в матче девятого тура чемпионата России по футболу с московским ЦСКА.