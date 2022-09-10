Гол Брозовича в концовке матча принёс победу «Интеру» над «Торино»

Миланский «Интер» на своём поле переиграл «Торино» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.

Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Симоне Индзаги.

Победный мяч забил Марцело Брозович (89-я минута).

«Интер» (12 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (десять) располагается на седьмой позиции.

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустил игру из-за травмы. 26-летний футболист вернётся в строй после паузы на матчи сборных.

Ранее сообщалось, что «Наполи» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.