Гол Брозовича в концовке матча принёс победу «Интеру» над «Торино»
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Игра на стадионе «Сан-Сиро» завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Симоне Индзаги.
Победный мяч забил Марцело Брозович (89-я минута).
«Интер» (12 очков) занимает третье место в турнирной таблице Серии А. «Торино» (десять) располагается на седьмой позиции.
Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук пропустил игру из-за травмы. 26-летний футболист вернётся в строй после паузы на матчи сборных.
Ранее сообщалось, что «Наполи» на своём поле нанёс поражение «Специи» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.