«Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» и продлил безвыигрышную серию до четырёх игр
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Игра на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Белоруссии.
В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (13-я минута), Сергей Сапего (22-я), Райан Спунер (27-я), Брэндон Козун (48-я) и Виталий Пинчук (60-я). В команде с Урала отличился Вячеслав Лещенко (16-я).
«Динамо» одержало третью победу в четырёх матчах регулярного чемпионата. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение.
Ранее сообщалось, что московский «Спартак» потерпел первое поражение в КХЛ сезона-2022/23.