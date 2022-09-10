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«Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» и продлил безвыигрышную серию до четырёх игр

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Нижнекамский «Нефтехимик» на своём льду потерпел поражение от минского «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
«Нефтехимик» уступил минскому «Динамо» и продлил безвыигрышную серию до четырёх игр
  • Gettyimages.ru

Игра на «Нефтехим-Арене» в Нижнекамске завершилась со счётом 5:1 в пользу команды из Белоруссии.

В составе победителей шайбы забросили Седрик Пакетт (13-я минута), Сергей Сапего (22-я), Райан Спунер (27-я), Брэндон Козун (48-я) и Виталий Пинчук (60-я). В команде с Урала отличился Вячеслав Лещенко (16-я).

«Динамо» одержало третью победу в четырёх матчах регулярного чемпионата. «Нефтехимик» потерпел четвёртое поражение.

Ранее сообщалось, что московский «Спартак» потерпел первое поражение в КХЛ сезона-2022/23.

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