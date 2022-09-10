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Жирков — о матче с Боснией и Герцеговиной: сказал в шутку Рахимичу, что придётся ему играть с Россией

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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков рассказал, как пошутил над бывшим партнёром по выступлениям за ЦСКА Элвиром Рахимичем по поводу возможного товарищеского матча с командой Боснии и Герцеговины.
Жирков — о матче с Боснией и Герцеговиной: сказал в шутку Рахимичу, что придётся ему играть с Россией
  • Gettyimages.ru

«Хорошо, что в такое время удалось договориться о проведении товарищеских матчей. По поводу шумихи вокруг встречи с Боснией я в шутку Рахимичу сказал, что придётся ему играть. Слышал, что некоторые футболисты не хотят играть, ну, пусть не играют», — цитирует Жиркова «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что для молодых футболистов матч с Боснией и Герцеговиной будет хорошим шансом проявить себя. По его словам, у боснийцев в чемпионате есть сильные футболисты.

«Думаю, состав они смогут собрать, — заключил Жирков.

Матч между сборной России и Боснии и Герцеговины должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Также национальная команда сыграет с Киргизией и Ираном. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что договорённость о проведении товарищеских матчей сборной России стала для него неожиданной.

 

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