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Тихонов — о матчах сборной России: вообще не ожидал, что с кем-то удастся договориться сыграть

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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов рассказал, что договорённость о проведении товарищеских матчей сборной России стала для него неожиданной.
Тихонов — о матчах сборной России: вообще не ожидал, что с кем-то удастся договориться сыграть
  • РИА Новости

«Я вообще не ждал, что с кем‑то удастся договориться. Договорились — и молодцы. Матчи с теми странами, которые лояльны к нам, — почему нет? Поиграют, посмотрят наш ближайший резерв. Так что пусть выходят те, кто хотят играть: кто вызывается первый или второй раз в сборную. Нужно смотреть в будущее», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Матч между сборной России и Боснии и Герцеговины должен пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Также национальная команда сыграет с Киргизией и Ираном. Матч с Киргизией пройдёт 24 сентября в Бишкеке.

УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги Наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.

 

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