Тихонов — о матче сборной: не ждал, что с кем-то удастся договориться

Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о предстоящих товарищеских матчах команды Валерия Карпина.

«Я вообще не ждал, что с кем-то удастся договориться. Матчи с теми странами, которые лояльны к нам, — почему нет? Поиграют, посмотрят наш ближайший резерв. Необязательно вызывать самых сильных. Тем более вдруг кто-то не поедет из-за микротравм или ещё чего-то», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии 24 сентября. Игра с Боснией и Герцеговиной должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Также запланирована встреча с Ираном.

Напомним, УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.