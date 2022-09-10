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Тихонов — о матче сборной: не ждал, что с кем-то удастся договориться

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Тихонов высказался о предстоящих товарищеских матчах команды Валерия Карпина.
Тихонов — о матче сборной: не ждал, что с кем-то удастся договориться
  • РИА Новости

«Я вообще не ждал, что с кем-то удастся договориться. Матчи с теми странами, которые лояльны к нам, — почему нет? Поиграют, посмотрят наш ближайший резерв. Необязательно вызывать самых сильных. Тем более вдруг кто-то не поедет из-за микротравм или ещё чего-то», — цитирует Тихонова «Матч ТВ».

Сборная России проведёт товарищеский матч с командой Киргизии 24 сентября. Игра с Боснией и Герцеговиной должна пройти в Санкт-Петербурге 19 ноября. Также запланирована встреча с Ираном.

Напомним, УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Михаил Гершкович прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.

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