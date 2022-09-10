Хавбек «Химок» Камышев: команда стала прибавлять физически после смены тренера

Полузащитник «Химок» Илья Камышев высказался о работе тренерского штаба Спартака Гогниева.

«Каждый тренер по-разному подходит к своему делу. Стало больше нагрузок, физически сейчас подтягиваемся. При Писареве были нормальные тренировки. Просто там так попадало, что в одну неделю мы играли чемпионат и Кубок. Конечно, когда такой цикл. Но тренерский штаб знает лучше», — цитирует футболиста «Матч ТВ».

Гогниев возглавил подмосковный клуб в конце августа. Он сменил на посту главного тренера Николая Писарева.

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (десять) поднялись на девятую позицию.

Ранее в «Химках» объяснили отсутствие Дениса Глушакова в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов».