военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в шестом туре Бундеслиги

Короткая ссылка
«Бавария» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.
«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в шестом туре Бундеслиги
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Баварии» мячи забил Матис Тель (36-я минута) и Джамал Мусиала (60-я). У «Штутгарта» отличились Крис Фюрих (57-я) и Серу Гурасси (90+2, пенальти).

«Бавария» (14 очков) занимает первое место в турнирной таблице. «Штутгарт» (четыре очка) располагается на 13-й строчке.

Ранее «Лейпциг» забил три безответных мяча дортмундской «Боруссии» в матче Бундеслиги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить