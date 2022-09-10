«Бавария» сыграла вничью со «Штутгартом» в шестом туре Бундеслиги

«Бавария» и «Штутгарт» сыграли вничью в матче шестого тура чемпионата Германии по футболу.

Игра, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Баварии» мячи забил Матис Тель (36-я минута) и Джамал Мусиала (60-я). У «Штутгарта» отличились Крис Фюрих (57-я) и Серу Гурасси (90+2, пенальти).

«Бавария» (14 очков) занимает первое место в турнирной таблице. «Штутгарт» (четыре очка) располагается на 13-й строчке.

Ранее «Лейпциг» забил три безответных мяча дортмундской «Боруссии» в матче Бундеслиги.