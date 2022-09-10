Лантратов заявил, что угадал направление удара пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов прокомментировал результат матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».

«Просто повезло, угадал направление удара. Нам просто часто пенальти бьют, поэтому получается иногда и отбивать», — цитирует вратаря «Матч ТВ».

По его словам, главный тренер Спартак Гогниев ставит задачи всегда владеть преимуществом над соперником.

«Разыгрывать лишнего. Как правило, остаёмся против двоих нападающих. Нужно пытаться их отрезать, чтобы у опорной зоны было преимущество», — пояснил вратарь.

«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0). Лантратов на 19‑й минуте отразил одиннадцатиметровый от хорватского защитника «Крыльев» Матео Барача. Вратарь получил премию «Лучший игрок матча».

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (десять очков) поднялись на девятую позицию.

Ранее в «Химках» объяснили отсутствие Дениса Глушакова в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов».