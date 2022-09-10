военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Лантратов заявил, что угадал направление удара пенальти в матче с «Крыльями Советов»

Короткая ссылка
Голкипер подмосковных «Химок» Илья Лантратов прокомментировал результат матча девятого тура чемпионата России по футболу с «Крыльями Советов».
Лантратов заявил, что угадал направление удара пенальти в матче с «Крыльями Советов»
  • Gettyimages.ru

«Просто повезло, угадал направление удара. Нам просто часто пенальти бьют, поэтому получается иногда и отбивать», — цитирует вратаря «Матч ТВ».

По его словам, главный тренер Спартак Гогниев ставит задачи всегда владеть преимуществом над соперником.

«Разыгрывать лишнего. Как правило, остаёмся против двоих нападающих. Нужно пытаться их отрезать, чтобы у опорной зоны было преимущество», — пояснил вратарь.

«Химки» на своём поле сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0). Лантратов на 19‑й минуте отразил одиннадцатиметровый от хорватского защитника «Крыльев» Матео Барача. Вратарь получил премию «Лучший игрок матча».

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (десять очков) поднялись на девятую позицию.

Ранее в «Химках» объяснили отсутствие Дениса Глушакова в стартовом составе на матч с «Крыльями Советов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить