Терюшков назвал главную задачу «Химок» на сезон-2022/23 в РПЛ

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал главную задачу подмосковного клуба на текущий сезон чемпионата России.

«Очень тяжело за неделю прийти в оптимальную форму. Та растренированность, которая была допущена за последние три с половиной недели, даёт о себе знать. Сегодня у «Химок» владение мячом было 64%. Эта та идеология, которую проповедует Спартак Артурович. Это сильная, эмоциональная, атакующая философия», — приводит слова Терюшкова Sport24.

Он также подчеркнул, что неправильный тренировочный процесс команды ранее даёт о себе знать в текущих результатах команды. По его словам, он надеется, что «Химки» смогут бороться за выживание в чемпионате России.

«Наша главная задача сейчас — остаться в РПЛ», — заключил Терюшков.

«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (десять) поднялись на девятую позицию.

Ранее Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.