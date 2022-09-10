Терюшков назвал главную задачу «Химок» на сезон-2022/23 в РПЛ
- РИА Новости
«Очень тяжело за неделю прийти в оптимальную форму. Та растренированность, которая была допущена за последние три с половиной недели, даёт о себе знать. Сегодня у «Химок» владение мячом было 64%. Эта та идеология, которую проповедует Спартак Артурович. Это сильная, эмоциональная, атакующая философия», — приводит слова Терюшкова Sport24.
Он также подчеркнул, что неправильный тренировочный процесс команды ранее даёт о себе знать в текущих результатах команды. По его словам, он надеется, что «Химки» смогут бороться за выживание в чемпионате России.
«Наша главная задача сейчас — остаться в РПЛ», — заключил Терюшков.
«Химки» сыграли вничью с «Крыльями Советов» (0:0) в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Химки» (восемь очков) занимают 13-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» (десять) поднялись на девятую позицию.
Ранее Терюшков высказался о перспективах нападающего подмосковной команды Дениса Давыдова.