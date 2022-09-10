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Билялетдинов — об изоляции российского футбола: из этой ситуации нужно выходить с гордостью

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Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов высказался об отстранении российских клубов и сборной России от международных турниров.
Билялетдинов — об изоляции российского футбола: из этой ситуации нужно выходить с гордостью
  • РИА Новости

«Сыграть с «Амкалом»? Настолько утрировать ситуацию всё-таки не надо. Просто сборная России пока будет на паузе и продолжит искать те команды, которые дадут согласие на игру. И с Киргизией встретимся, и с Ираном — это хорошая сборная, участник чемпионата мира. Пока ветер не переменится, такие ситуации будут происходить. Вечное озирание по сторонам, вклинивание политики. Но в любом случае из этой ситуации нужно выходить с гордостью, честью и развивать свой спорт. Показывать его, тех же любителей на Кубке России. Кто-то будет кривить лицо: что это за футбол? Пока такой. Но когда ещё мы обратим взор на свой чемпионат и начнём его раскручивать? Понятно, что антураж не тот и зрителей пока немного. Показывают тот же турнир по лёгкой атлетике в Чебоксарах. Конечно, болельщиков хотелось бы видеть побольше. Но первый шаг должен быть сделан. Мне, конечно, легко рассуждать, я вырос в другое время. Тогда на первом месте стоял чемпионат СССР, а еврокубки были лишь дополнением. Матчи внутреннего первенства считались более престижными. Нужно сделать свои турниры самодостаточными, как Английская премьер-лига и НХЛ. Развивать своё», — заявил Билялетдинов RT.

Ранее Билялетдинов высказался о турнирном положении столичного клуба перед матчем шестого тура РПЛ с «Химками».

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