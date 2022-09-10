Билялетдинов: решение боснийских футболистов не играть со сборной России может повлиять на позицию федерации

Бывший главный тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.

«Мнение футболистов может повлиять на позицию федерации. Сейчас же на первом месте везде политика. Наверняка им уже высказали свои пожелания. Давление идёт. Я в этом не вижу ничего нового. В первый раз, что ли? Когда согласие федерации есть, то рекомендации на ситуацию не повлияют. Другое дело, если все футболисты по цепочке откажутся ехать, кем тогда играть? Не пришлют же они молодёжную команду или любителей. Поэтому, даже несмотря на позицию боснийских чиновников, матч может не состояться», — заявил Билялетдинов в беседе с RT.

Он также подчеркнул, что Россия должна высказать пожелание о том, чтобы спортсмены не ниже уровня высшей лиги Боснии и герцеговины.

«А дальше получить подтверждение от каждого футболиста. Так, наверное, будет правильно. Если они все побегут, как крысы с корабля, — ради бога. Ещё раз увидим их европейскую солидарность. Не будем же мы с резервом играть? Когда возглавлял вторую сборную, у нас даже не было мыслей проводить матч с основным составом, встречались с молодёжкой», — заключил Билялетдинов.

Ранее Билялетдинов высказался об отстранении российских клубов и сборной России от участия в международных турнирах.