Игнатьев о товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной: для нас радостный момент, что завеса потихоньку приоткрывается

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Боснии и Герцеговины.

«Получается, позиция нескольких игроков не совпадает с той, которой придерживается федерация. Наверняка руководители организации перед принятием решения всё обдумывали. И для нас радостный момент в том, что завеса потихоньку приоткрывается», — заявил Игнатьев RT.

Он также подчеркнул, что футболистов очень много и у каждого из них есть свои желания.

«Поэтому я бы не стал обращать внимание на слова двух-трёх человек, пусть даже и великих по меркам Боснии и Герцеговины. Это вряд ли повлияет на мнение федерации. Только если вся команда откажется ехать в Россию», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.