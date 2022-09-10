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Игнатьев о товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной: для нас радостный момент, что завеса потихоньку приоткрывается

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Боснии и Герцеговины.
Игнатьев о товарищеском матче с Боснией и Герцеговиной: для нас радостный момент, что завеса потихоньку приоткрывается
  • РИА Новости

«Получается, позиция нескольких игроков не совпадает с той, которой придерживается федерация. Наверняка руководители организации перед принятием решения всё обдумывали. И для нас радостный момент в том, что завеса потихоньку приоткрывается», — заявил Игнатьев RT.

Он также подчеркнул, что футболистов очень много и у каждого из них есть свои желания.

«Поэтому я бы не стал обращать внимание на слова двух-трёх человек, пусть даже и великих по меркам Боснии и Герцеговины. Это вряд ли повлияет на мнение федерации. Только если вся команда откажется ехать в Россию», — заявил Игнатьев RT.

Ранее Игнатьев прокомментировал недовольство футболистов сборной Боснии и Герцеговины тем, что команда должна провести товарищеский матч со сборной России.

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