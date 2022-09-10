Тихонов: будем ждать, что «Факел» возьмёт своё в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Факелом» и «Локомотивом».

«У «Факела» нет ни одной победы и три проигранных последних матча. Команда сменила тренера, и я не думаю, что это пойдёт на пользу «Факелу», но есть ещё преданные и активные болельщики, которые гонят команду вперёд. «Факелу» нужны очки, и поэтому будем надеяться на хороший футбол и ждать, что «Факел» возьмет своё», — цитирует Тихонова Metaratings.ru.

Он также подчеркнул, что «Локомотив» не может найти свою игру.

Встреча между «Факелом» и «Локомотивом» пройдёт 11 сентября в Воронеже на стадионе «Центральный». Начало в 15:00 мск.

«Факел» (четыре очка) располагается на 14-м месте в РПЛ. «Локомотив» (девять) занимает девятую позицию. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (20).

Ранее бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказал мнение, что «Факел» может добиться успеха в матче девятого тура чемпионата России со столичной командой.