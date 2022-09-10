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Любимов рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура Кубка России

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Стали известны судьи, которые будут работать на матчах второго тура Кубка России по футболу.
Любимов рассудит «Локомотив» и «Краснодар» в матче второго тура Кубка России
  • РИА Новости

Бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым обслужит встречу между «Ростовом» и столичным «Спартаком», сообщает пресс-служба РФС.

Судьи на линиях — Рашид Абусуев и Максим Ковалёв, резервный арбитр — Сергей Чебан. За VAR будут отвечать Сергей Карасёв и Дмитрий Сафьян.

Иван Сиденков рассудит «Пари НН» — «Химки», Василий Казарцев — «Динамо» — «Ахмат», Евгений Кукуляк — «Крылья Советов» — «Зенит», Антон Фролов — «Ростов» — «Оренбург», Владимир Москалёв — «Сочи» — «Торпедо», Рафаэль Шавеев — ЦСКА — «Урал», Евгений Турбин — «Спартак» — «Факел».

Ранее Карасёв назначен главным арбитром матча девятого тура РПЛ «Ростов» — «Спартак».

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