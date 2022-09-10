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Никол: Роналду в матче с «Реал Сосьедад» выглядел на все свои 37 лет

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Бывший защитник «Ливерпуля» Стив Никол раскритиковал игру форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче с «Реал Сосьедад» в первом туре группового этапа Лиги Европы.
Никол: Роналду в матче с «Реал Сосьедад» выглядел на все свои 37 лет
  • Gettyimages.ru

«Честно говоря, единственное, что мне приходит в голову при упоминании этой игры, — это Роналду, которого чисто вывели к воротам, но он позволил поймать себя двум игрокам. У Роналду был чистый выход к воротам, и он выглядел на все свои 37 лет», — приводит слова Николы Daily Mail.

Игра группы Е на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 1:0 в пользу испанской команды.

Мяч забил Брайс Мендес (на 58-й минуте, пенальти).

Роналду вышел в стартовом составе на позиции центрального нападающего, отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.

Ранее Роналду был признан худшим игроком МЮ в матче с «Реал Сосьедад» по версии WhoScored.

 

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