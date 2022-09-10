Никол: Роналду в матче с «Реал Сосьедад» выглядел на все свои 37 лет
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«Честно говоря, единственное, что мне приходит в голову при упоминании этой игры, — это Роналду, которого чисто вывели к воротам, но он позволил поймать себя двум игрокам. У Роналду был чистый выход к воротам, и он выглядел на все свои 37 лет», — приводит слова Николы Daily Mail.
Игра группы Е на стадионе «Олд Траффорд» завершилась со счётом 1:0 в пользу испанской команды.
Мяч забил Брайс Мендес (на 58-й минуте, пенальти).
Роналду вышел в стартовом составе на позиции центрального нападающего, отыграл все 90 минут и не отметился результативными действиями.
Ранее Роналду был признан худшим игроком МЮ в матче с «Реал Сосьедад» по версии WhoScored.