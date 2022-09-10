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Кураньи: если Кокорин наберёт кондиции, будет играть много лет и в топ-лиге

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Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о карьерных перспективах российского форварда «Ариса» Александра Кокорина.
Кураньи: если Кокорин наберёт кондиции, будет играть много лет и в топ-лиге
  • РИА Новости

«Если Кокорин продолжит хорошо играть, наберёт физические кондиции, свою силу, начнёт забивать голы, он точно будет играть ещё много лет и сможет заиграть в топ-лиге», — приводит слова Кураньи «Чемпионат».

Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.

В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.

Ранее итальянский журналист сообщил, что «Фиорентина» будет платить Кокорину 50% зарплаты.

 

 

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