Кураньи: если Кокорин наберёт кондиции, будет играть много лет и в топ-лиге
- РИА Новости
«Если Кокорин продолжит хорошо играть, наберёт физические кондиции, свою силу, начнёт забивать голы, он точно будет играть ещё много лет и сможет заиграть в топ-лиге», — приводит слова Кураньи «Чемпионат».
Кокорин в сезоне-2021/22 вышел на поле в составе «Фиорентины» в Серии А шесть раз, сыграв в общей сложности 121 минуту. Он выступает за команду с января 2021 года. Контракт нападающего с клубом действует до 30 июня 2024 года.
В «Арис» форвард перешёл на правах аренды 31 августа.
Ранее итальянский журналист сообщил, что «Фиорентина» будет платить Кокорину 50% зарплаты.