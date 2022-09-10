Кураньи поделился мнением о турнире Кубок легенд — 2022

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи поделился впечатлениями от участия в Кубке легенд.

«Кубок легенд — отличный турнир с хорошей организацией. Счастлив увидеть своих русских друзей. В России я буду не очень долгое время. «Динамо» играло в Сочи, поэтому мне не удалось посетить их игру. Может, схожу на тренировки», — цитирует Кураньи «Чемпионат».

Турнир впервые состоялся в 2009 году. Игры проходят в формате «пять полевых + вратарь» в два тайма по 20 минут. В соревновании участвуют бывшие футболисты в возрасте от 35 лет.

Сборная России в первом матче разгромила команду Казахстана со счётом 8:4.

В следующем матче российские ветераны встретятся со сборной звёзд. Начало — в 15:30 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Бразилии примет участие в Кубке легенд в Москве.