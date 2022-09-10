Ферстаппен показал лучшее время на третьей тренировке Гран-при Италии

Нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull, действующий чемпион мира, стал быстрейшим в третьей сессии свободных заездов Гран-при Италии.

Ферстаппен проехал свой лучший трек по трассе Монца за 1 минуту 21,252 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из Ferrari (+0,347). Замкнул тройку лучших мексиканец Серхио Перес — напарник Ферстаппена по команде (+0,596).

16-й этап чемпионата мира пройдёт на трассе Монца с 9 по 11 сентября.

Ранее сообщалось, что резервный пилот Williams нидерландец Ник де Врис дебютирует в «Формуле-1» на Гран-при Италии, заменив тайца Алекса Албона.