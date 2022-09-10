Гришин объяснил прогресс Чалова под руководством Федотова

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин объяснил прогресс нападающего Фёдора Чалова под руководством главного тренера армейцев Владимира Федотова.

«Не могу ничего определённого сказать по Гайчу. В Кубке России он выступил неплохо, отметился голом. Но лучшим нападающим ЦСКА является Чалов, который постепенно приходит в себя. Играет остро, забивает голы, создаёт моменты. Поэтому пока и является главной опцией на позиции форварда. В последние пару сезонов Чалов был не похож сам на себя и не только выпал из старта, но даже был вынужден отправиться в аренду. Что изменилось с приходом Федотова? Во-первых, отношение к футболу. Во-вторых, его стали правильно использовать, ставить на своё место. Неудивительно, что Чалов неуютно чувствовал себя на фланге, ведь он не вингер. Фёдор — центральный нападающий. И в этой роли он раскрывается лучше всего», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее Гришин высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не дорос до уровня голкипера армейцев Игоря Акинфеева.