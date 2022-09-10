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Гришин объяснил прогресс Чалова под руководством Федотова

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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин объяснил прогресс нападающего Фёдора Чалова под руководством главного тренера армейцев Владимира Федотова.
Гришин объяснил прогресс Чалова под руководством Федотова
  • РИА Новости

«Не могу ничего определённого сказать по Гайчу. В Кубке России он выступил неплохо, отметился голом. Но лучшим нападающим ЦСКА является Чалов, который постепенно приходит в себя. Играет остро, забивает голы, создаёт моменты. Поэтому пока и является главной опцией на позиции форварда. В последние пару сезонов Чалов был не похож сам на себя и не только выпал из старта, но даже был вынужден отправиться в аренду. Что изменилось с приходом Федотова? Во-первых, отношение к футболу. Во-вторых, его стали правильно использовать, ставить на своё место. Неудивительно, что Чалов неуютно чувствовал себя на фланге, ведь он не вингер. Фёдор — центральный нападающий. И в этой роли он раскрывается лучше всего», — заявил Гришин в интервью RT.

Ранее Гришин высказал мнение, что вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов не дорос до уровня голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

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