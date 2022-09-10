Буянова рассказала о состоянии Косторной после операции
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«Алёна восстанавливается, она уже всё написала. Идёт восстановление, будет реабилитация. Почему ляжет в больницу через три недели? Потому что там будет процесс реабилитации», — цитирует Буянову «Спорт-Экспресс».
Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.
18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. 6 сентября фигуристка успешно перенесла операцию.
Ранее Косторная рассказала, что реабилитация после операции займёт около шести месяцев.