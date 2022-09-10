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Буянова рассказала о состоянии Косторной после операции

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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Елена Буянова ответила на вопрос о восстановлении Алёны Косторной после операции.
Буянова рассказала о состоянии Косторной после операции
  • AP

«Алёна восстанавливается, она уже всё написала. Идёт восстановление, будет реабилитация. Почему ляжет в больницу через три недели? Потому что там будет процесс реабилитации», — цитирует Буянову «Спорт-Экспресс».

Косторная перешла от Этери Тутберидзе в группу Елены Буяновой в марте минувшего года.

18-летняя фигуристка из-за травмы не смогла отобраться на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Врачи диагностировали у спортсменки повреждение бедра. 6 сентября фигуристка успешно перенесла операцию.

Ранее Косторная рассказала, что реабилитация после операции займёт около шести месяцев.

 

 

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